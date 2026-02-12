Премьер Британии потребовал извинений от миллиардера за слова о мигрантах

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер потребовал извинений от миллиардера Джима Рэтклиффа после его заявлений о «колонизации» страны мигрантами. Об этом глава правительства написал в социальной сети X.
Поводом стало интервью 73-летнего владельца химической группы «Инеос» и совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», которое он дал телеканалу «Скай ньюс» 11 февраля. В беседе бизнесмен заявил, что приток приезжих привел к чрезмерной нагрузке на систему социальных выплат и бюджет. По его оценке, экономика не выдерживает такого давления. Он также допустил, что действующий премьер слишком мягок для принятия жестких решений.
Стармер назвал подобные высказывания оскорбительными и ошибочными. Глава правительства подчеркнул, что страна строится на принципах разнообразия и терпимости. Официальный представитель кабинета добавил, что извинения должны последовать незамедлительно, поскольку подобные заявления, по мнению властей, усиливают общественное разделение.
Слова Рэтклиффа поддержал лидер правопопулистской партии «Реформ Ю Кей» Найджел Фараж. Он заявил, что массовая миграция последних лет изменила облик ряда районов страны и что его политическая сила намерена поднимать эту тему открыто.
Рэтклифф входит в число самых состоятельных жителей Соединенного Королевства. По данным ежегодного рейтинга газеты «Таймс», в 2025 году его состояние оценивалось в £17,05 млрд, что эквивалентно примерно $23,3 млрд. В списке богатейших граждан страны он занял седьмое место.
Читайте также: Экс-главу нацдиаспоры признали виновным без снисхождения в российском городе.