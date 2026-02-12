Премьер Британии потребовал извинений от миллиардера за слова о мигрантах

Поводом стало интервью 73-летнего владельца химической группы «Инеос» и совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», которое он дал телеканалу «Скай ньюс» 11 февраля. В беседе бизнесмен заявил, что приток приезжих привел к чрезмерной нагрузке на систему социальных выплат и бюджет. По его оценке, экономика не выдерживает такого давления. Он также допустил, что действующий премьер слишком мягок для принятия жестких решений.