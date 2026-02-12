Вашингтон
ВС РФ нанесли удар «Искандером» по резервам ВСУ под Печенегами

В районе населённого пункта Печенеги на харьковском направлении российские военные нанесли удар по пункту скопления резервов украинской армии с использованием оперативно-тактического комплекса «Искандер» и системы залпового огня «Торнадо». Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреливали гражданских при попытке сбежать из Родинского.

