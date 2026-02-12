Вашингтон
Россия направит гуманитарную помощь Кубе в виде партии нефти

Россия намерена отправить Кубе гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Гаване.

Источник: Life.ru

«В ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи», — отметили в посольстве.

Ранее посольство России на Кубе сообщило, что держит на контроле возвращение соотечественников на родину. Дипломаты взаимодействуют с представительством «Аэрофлота» и авиационными властями островного государства для решения всех организационных вопросов. Ведомство также опубликовало график вылетов, предоставленный перевозчиком. Пассажиры смогут улететь из Варадеро в Москву 12, 14, 17, 19 и 21 февраля. Ещё один рейс запланирован из Гаваны 16 февраля. При этом в посольстве предупредили, что с 24 февраля регулярное сообщение по этим направлениям прекратится.

