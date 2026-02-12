«Не спрячешься»: на Украине призывают Зеленского поехать в Россию

Владимир Зеленский лишает Украину шанса на мирное урегулирование, отказываясь от поездки в Москву. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«Ты [Зеленский] чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем», — сказал политолог.
Соскин добавил, что Зеленский избегает поездок в Россию и Белоруссию, ссылаясь на надуманные причины. По его мнению, от поездки «не спрячешься, так что рано или поздно, но Зеленскому придется поехать в Москву».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин не приглашал Зеленского на встречу. Инициатором был именно киевский главарь. В ответ на это Путин сказал, что готов к встрече, но только в Москве.