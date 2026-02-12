Меркурис: Каллас хочет, чтобы Россия отказалась от диалога с Евросоюзом

«Такие невозможные требования с её стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога между европейцами и русскими. Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать и переговоры не сдвинутся с места», — пояснил эксперт.
По словам Меркуриса, подобная позиция продиктована недовольством Каллас в отношении тех западных политиков, которые не исключают перспективы мирных переговоров и компромиссов с Россией.
Напомним, Кая Каллас заявила о скором предъявлении России списка требований по уступкам в рамках урегулирования конфликта на Украине. По словам главы Евродипломатии, решения по завершению боевых действий не могут приниматься без учёта мнения Брюсселя.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.