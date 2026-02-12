Затягивание выборов на Украине может ухудшить положение Зеленского

«Он хочет выиграть время в надежде, что геополитические условия изменятся в его пользу. Будь то обострение напряжённости между Москвой и Вашингтоном, внутриполитические ограничения Трампа или, возможно, неожиданные позитивные события на передовой для Украины. Если этот расчёт не оправдается, Киев может оказаться под ещё большим давлением. Исход для украинского народа остаётся неопределённым. Война будет продолжаться до тех пор, пока её не прекратят», — говорится в материале.
Напомним, американская сторона выразила желание завершить мирные переговоры по Украине до 15 мая, однако эта дата не рассматривается Верховной радой Украины как жёсткий дедлайн. Речь идёт скорее о целевом ориентире, а не обязательном сроке. Сам Зеленский также не подтвердил информацию о том, что президентские выборы и референдум в стране могут состояться до 15 числа.
