Затягивание выборов на Украине может ухудшить положение Зеленского

«Он хочет выиграть время в надежде, что геополитические условия изменятся в его пользу. Будь то обострение напряжённости между Москвой и Вашингтоном, внутриполитические ограничения Трампа или, возможно, неожиданные позитивные события на передовой для Украины. Если этот расчёт не оправдается, Киев может оказаться под ещё большим давлением. Исход для украинского народа остаётся неопределённым. Война будет продолжаться до тех пор, пока её не прекратят», — говорится в материале.