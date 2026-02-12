Южная группировка за сутки уничтожила терминал Starlink и 28 блиндажей ВСУ

За сутки уничтожены терминал спутниковой связи Starlink и 28 блиндажей с личным составом Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. По его словам, войска группировки провели операцию с применением беспилотных систем.