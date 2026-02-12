Южная группировка за сутки уничтожила терминал Starlink и 28 блиндажей ВСУ

«Уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника», — сообщил Астафьев.
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продолжают наносить огневое поражение украинским формированиям в зоне СВО. В течение суток противник потерял реактивную систему залпового огня, станцию спутниковой связи Starlink, 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией.
