По данным ведомства, разведывательные дроны выявили САУ в населённом пункте, где она передвигалась вместе с мобильной группой прикрытия, оборудованной средствами радиоэлектронной борьбы. Удар был нанесён в момент подхода установки к огневой позиции.
Ранее подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» за сутки уничтожили реактивную систему залпового огня, станцию спутниковой связи Starlink, 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины. Южная группировка за сутки ликвидировала 10 антенн связи, ретранслятор, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника.
