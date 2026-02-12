Вашингтон
Расчёт «Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ Caesar в Запорожской области

Операторы боеприпаса «Ланцет» из подразделений группировки «Восток» ликвидировали 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, разведывательные дроны выявили САУ в населённом пункте, где она передвигалась вместе с мобильной группой прикрытия, оборудованной средствами радиоэлектронной борьбы. Удар был нанесён в момент подхода установки к огневой позиции.

Ранее подразделения беспилотных систем группировки войск «Восток» за сутки уничтожили реактивную систему залпового огня, станцию спутниковой связи Starlink, 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 17 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины. Южная группировка за сутки ликвидировала 10 антенн связи, ретранслятор, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.