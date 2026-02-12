Полянский отметил, что уже встречался с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Яном Броту. Во время беседы он поднял вопрос о гибели журналистов. Полянский уточнил, что предоставил конкретные факты и информацию по каждому случаю.
«Он внимательно все зафиксировал, подчеркнул, что стремится к беспристрастному подходу, и при этом не отрицал наличие самой проблемы», — сказал постпред в интервью РИА Новости.
Ранее KP.RU писал, что Запад несет ответственность за гибель российских журналистов на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила их в сознательном замалчивании преступлений против корреспондентов. Она добавив, что такая позиция способствует поощрению украинских националистов к новым расправам.