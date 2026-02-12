Вашингтон
В Ташкенте задержали руководителя издания Demokrat.uz, а также блогера Азиза Гоипназарова

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении руководителя интернет-издания Demokrat.uz Фазлидинхона Мехмонова и блогера Азиза Гоипназарова. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Источник: Vaib.Uz

Следственным управлением действия подозреваемых квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 165 Уголовного кодекса — вымогательство в особо крупном размере.

По данным следствия, 15 декабря 2025 года Гоипназаров подготовил и разместил в интернете видеоматериал, дискредитирующий деятельность одного из автосалонов, расположенных в Сергелийском районе.

После публикации, как утверждают правоохранители, Мехмонов совместно с блогером потребовали у предпринимателя 50 000 долларов за удаление ролика из социальных сетей и отказ от размещения дополнительного материала, порочащего деловую репутацию.

29 января текущего года Мехмонов получил от потерпевшего 3 000 долларов, а 10 февраля — ещё 17 000 долларов. В момент получения денежных средств он был задержан с поличным.

Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В ГУВД обратились к гражданам с просьбой: если кто-либо пострадал от действий указанных лиц, необходимо обратиться в органы внутренних дел или позвонить по короткому номеру 102.