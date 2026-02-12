Ранее британский военный обозреватель Александр Меркурис заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, предъявляя заведомо неприемлемые требования к России, преследует цель полностью заблокировать возможность каких-либо переговоров между Москвой и Брюсселем. По словам Меркуриса, подобная позиция продиктована недовольством Каллас в отношении тех западных политиков, которые не исключают перспективы мирных переговоров и компромиссов с Россией.