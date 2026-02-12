Дипломат обратил внимание на разнонаправленные сигналы, поступающие из европейских столиц. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон, трезво оценивая ситуацию, стремится возобновить диалог с Российской Федерацией. В свою очередь, риторика канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес Москвы становится заметно сдержаннее.
«Речи канцлера Германии Мерца по отношению к России смягчаются. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас по-прежнему настроена крайне враждебно по отношению к России», — отметил Сибал.
По мнению бывшего посла, сложившаяся картина свидетельствует о том, что Париж и Берлин утратили способность формировать собственный внешнеполитический вектор, фактически делегировав эти полномочия Брюсселю.
Такой дисбаланс, полагает аналитик, подрывает авторитет ведущих держав ЕС и ослабляет объединение изнутри, создавая устойчивое впечатление его неполноценности и разобщённости.
Ранее британский военный обозреватель Александр Меркурис заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, предъявляя заведомо неприемлемые требования к России, преследует цель полностью заблокировать возможность каких-либо переговоров между Москвой и Брюсселем. По словам Меркуриса, подобная позиция продиктована недовольством Каллас в отношении тех западных политиков, которые не исключают перспективы мирных переговоров и компромиссов с Россией.
