Конфликт на Украине находится на переломном этапе, заявил Мирошник

«Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима. Его способность к выживанию и продолжению кровопролития напрямую зависит от поддержки в первую очередь Европы», — сказал Мирошник.
Он отметил, что в западном мире сейчас раскол, а продолжение конфликта зависит от позиции наиболее радикальных ястребов — Евросоюза, Британии и «евротройки», которые помогают Киеву финансово, военно и дипломатически.
По мнению дипломата, военные действия нужно воспринимать как большую шахматную партию.
«За каждым шагом следуют ответные действия. Продолжительность военных действий зависит от возможностей сторон на эти ответные действия», — заключил Мирошник.