Выход вооруженных сил России к Днепру откроет прямой путь к Одессе. Об этом заяил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
«Когда они [военные РФ] дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: освободят ли русские и их тоже», — сказал эксперт.
Доктороу подчеркнул, что Владимир Зеленский оказался в тупике, что заставляет его делать противоречивые заявления. Он добавил, что «мы близки к финалу», и это объясняет истерику киевского главаря.
Напоним, Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы в контексте разработки мирного соглашения. Знакомый с ходом переговоров в Абу-Даби источник отметил, что это является одним из ключевых вопросов для Киева в рамках переговорного процесса.