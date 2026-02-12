Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктороу: выход ВС России к Днепру откроет путь к Одессе

Доктороу заявил, что Зеленский истерит из-за приближающегося финала.

Источник: Комсомольская правда

Выход вооруженных сил России к Днепру откроет прямой путь к Одессе. Об этом заяил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.

«Когда они [военные РФ] дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: освободят ли русские и их тоже», — сказал эксперт.

Доктороу подчеркнул, что Владимир Зеленский оказался в тупике, что заставляет его делать противоречивые заявления. Он добавил, что «мы близки к финалу», и это объясняет истерику киевского главаря.

Напоним, Украина стремится получить гарантии безопасности для Одессы в контексте разработки мирного соглашения. Знакомый с ходом переговоров в Абу-Даби источник отметил, что это является одним из ключевых вопросов для Киева в рамках переговорного процесса.