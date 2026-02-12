Российские военные ликвидировали 28 блиндажей и укрытий ВСУ с личным составом, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
По его словам, цели были поражены войсками беспилотных систем группировки на трех направлениях: краматорском, константиновском и славянском.
«Уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников», — рассказал Астафьев.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали блиндажи и долговременные огневые позиции ВСУ в Запорожской области. Для этого были применены корректируемые снаряды «Краснополь».
Также информировалось, что на красноармейском направлении российские военные поразили блиндаж с личным составом, опорный пункт и крупное скопление украинских солдат.