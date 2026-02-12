Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные ликвидировали 28 блиндажей ВСУ с личным составом

Войска беспилотных систем «Южной» группировки войск нанесли удары по позициям ВСУ на трех направлениях.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали 28 блиндажей и укрытий ВСУ с личным составом, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

По его словам, цели были поражены войсками беспилотных систем группировки на трех направлениях: краматорском, константиновском и славянском.

«Уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink, 3 наземных робототехнических комплекса. Поражены 28 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 6 беспилотников», — рассказал Астафьев.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали блиндажи и долговременные огневые позиции ВСУ в Запорожской области. Для этого были применены корректируемые снаряды «Краснополь».

Также информировалось, что на красноармейском направлении российские военные поразили блиндаж с личным составом, опорный пункт и крупное скопление украинских солдат.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше