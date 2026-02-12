Выход российских войск к Днепру может открыть прямую перспективу обсуждения судьбы Одессы и Харькова. Об этом в эфире YouTube канала Гленна Дизена заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
По его оценке, в случае продвижения к Днепру следующим этапом станет вопрос переговоров с украинским руководством. Эксперт допустил, что предметом обсуждения могут стать дальнейшие действия вокруг Одессы и Харькова.
Доктороу отметил, что ситуация для Киева складывается сложно. Он считает, что украинское руководство оказалось в политическом тупике, что отражается в противоречивых заявлениях и выдвижении дополнительных условий.
По мнению эксперта, конфликт приближается к развязке. Этим он объяснил резкие высказывания со стороны Владимира Зеленского в последнее время.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Киев должен принять решение о начале переговоров. По его словам, возможности для самостоятельных решений у украинской стороны сокращаются на фоне наступательных действий российских сил. Продолжение конфликта, как отметил представитель Кремля, несет для Киева серьезные риски.
