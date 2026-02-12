Стармер призвал Рэтклиффа к извинениям за слова о колонизации Британии

Напомним, ране Джим Рэтклифф заявил о «колонизации» Великобритании мигрантами. Он связал рост населения с 58 млн до 70 млн человек с миграционными процессами и указал на увеличение числа получателей пособий. Бизнесмен заявил, что такая модель экономики обходится стране дорого. Также он высказался о работе правительства и допустил, что экономике требуются иные решения.