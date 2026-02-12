Вашингтон
Стармер призвал Рэтклиффа к извинениям за слова о колонизации Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал миллиардера Джима Рэтклиффа принести извинения за высказывания о мигрантах. Об этом Стармер сообщил в соцсети X.

«Оскорбительно и ошибочно. Великобритания — страна гордости, толерантности и разнообразия. Джим Рэтклифф должен принести извинения», — написал он.

Официальный представитель премьера добавил, что предприниматель должен извиниться немедленно. По его словам, подобные заявления играют на руку тем, кто стремится разделить страну.

Напомним, ране Джим Рэтклифф заявил о «колонизации» Великобритании мигрантами. Он связал рост населения с 58 млн до 70 млн человек с миграционными процессами и указал на увеличение числа получателей пособий. Бизнесмен заявил, что такая модель экономики обходится стране дорого. Также он высказался о работе правительства и допустил, что экономике требуются иные решения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

