Стармер призвал Рэтклиффа к извинениям за слова о колонизации Британии

«Оскорбительно и ошибочно. Великобритания — страна гордости, толерантности и разнообразия. Джим Рэтклифф должен принести извинения», — написал он.
Официальный представитель премьера добавил, что предприниматель должен извиниться немедленно. По его словам, подобные заявления играют на руку тем, кто стремится разделить страну.
Напомним, ране Джим Рэтклифф заявил о «колонизации» Великобритании мигрантами. Он связал рост населения с 58 млн до 70 млн человек с миграционными процессами и указал на увеличение числа получателей пособий. Бизнесмен заявил, что такая модель экономики обходится стране дорого. Также он высказался о работе правительства и допустил, что экономике требуются иные решения.
