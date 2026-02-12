Появились сообщения об ударах по аэродрому ВСУ в Одессе

В ночь на четверг в Одессе попал под удар аэродром ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, не менее десяти ударов нанесено по территории аэродрома Школьный.
Сообщается, что в момент удара на аэродроме велась подготовка к запуску дальнобойных дронов для атак на объекты на российской территории.
Данных о потерях противника в результате удара по Школьному нет. Появилась информация об оцеплении аэродрома и прибытии к нему «скорых» и экстренных служб.
Напомним, на днях стало известно о нанесении ракетного удара по авиабазе «Авиаторское» ВСУ под Днепропетровском, на территории которой хранились и обслуживались беспилотники дальнего действия.
Были опубликованы кадры уничтожения ракетами площадки хранения и пуска дронов ВСУ, которая была выявлена российскими военными в окрестностях села Жадово в Черниговской области.
Также стало известно о поражении ракетами аэродрома ВСУ в Киевской области.