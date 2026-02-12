Вашингтон
Появились сообщения об ударах по аэродрому ВСУ в Одессе

По информации источников, в Одессе нанесен удар по аэродроме, на котором дроноводы ВСУ готовили к запуску дальнобойные беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Одессе попал под удар аэродром ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, не менее десяти ударов нанесено по территории аэродрома Школьный.

Сообщается, что в момент удара на аэродроме велась подготовка к запуску дальнобойных дронов для атак на объекты на российской территории.

Данных о потерях противника в результате удара по Школьному нет. Появилась информация об оцеплении аэродрома и прибытии к нему «скорых» и экстренных служб.

Напомним, на днях стало известно о нанесении ракетного удара по авиабазе «Авиаторское» ВСУ под Днепропетровском, на территории которой хранились и обслуживались беспилотники дальнего действия.

Были опубликованы кадры уничтожения ракетами площадки хранения и пуска дронов ВСУ, которая была выявлена российскими военными в окрестностях села Жадово в Черниговской области.

Также стало известно о поражении ракетами аэродрома ВСУ в Киевской области.