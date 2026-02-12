Президент Словакии отказался проводить референдум об отмене санкций против РФ

Инициатива о референдуме была выдвинута весной 2025 года. В начале мая активисты передали в канцелярию главы государства петицию с требованием вынести на голосование вопрос об отмене санкций против России. По данным организаторов, было собрано 395 401 подпись при установленном минимуме в 350 тыс.