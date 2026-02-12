Узбекистан и Бахрейн планируют расширение инвестсотрудничества и запуск ГЧП-проектов

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудил с главой Lamar Holding доктором Линой Нуреддин, возглавляющей делегацию Бахрейна, расширение инвестиционного сотрудничества и запуск инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Вопросы расширения инвестиционного сотрудничества и запуска инфраструктурных проектов обсуждались на встрече Министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Л. Кудратова с Президентом и основателем компании Lamar Holding доктором Линой Нуреддин, прибывшей во главе делегации Королевства Бахрейн», — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели перспективы реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства в энергетике и социальной инфраструктуре. Представлен портфель ГЧП-проектов, планируемых к запуску в 2026 году.
«Обсуждены модернизация электрических и газовых сетей, развитие систем водоснабжения, строительство медицинских учреждений и реализация программы создания современных школ», — отмечает министерство.
Достигнута договоренность о проработке пилотных инициатив и проведении технических консультаций.
Lamar Holding основана в 2008 году в Бахрейне, основная деятельность — в Саудовской Аравии. Специализируется на крупных проектах ГЧП в нефтегазовой, водной и инфраструктурной сферах. В структуре компании — свыше 20 дочерних компаний и свыше 5 000 сотрудников.