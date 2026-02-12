Узбекистан и Бахрейн планируют расширение инвестсотрудничества и запуск ГЧП-проектов

Lamar Holding основана в 2008 году в Бахрейне, основная деятельность — в Саудовской Аравии. Специализируется на крупных проектах ГЧП в нефтегазовой, водной и инфраструктурной сферах. В структуре компании — свыше 20 дочерних компаний и свыше 5 000 сотрудников.