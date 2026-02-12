Премьер Венгрии Орбан публично пошутил над Украиной

На предвыборном мероприятии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на вопрос избирательницы о стремлении Украины вступить в Евросоюз ответил в шутливой форме. Он иронично заметил, что готов «подвезти» украинцев, если они не будут «пинать машину», и поинтересовался, не хочет ли сама женщина отправиться в Брюссель.