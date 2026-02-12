Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в закрытом формате заслушает доклад разведки

Президент США Дональд Трамп заслушает доклад разведки на фоне обострения отношений страны с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сегодня, 12 февраля, заслушает доклад разведки на фоне обострения отношений страны с Ираном. Об этом говорится в расписании американского лидера, распространенном Белым домом.

Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени (19:00 мск) и будет закрыто для прессы. Местом его проведения станет Овальный кабинет.

В расписании указано, что Трамп также сделает совместное заявление с администратором Агентства по охране окружающей среды США в 13:30 по местному времени (21:30 мск) и примет участие в двух закрытых совещаниях — в 15:00 (23.00 мск) и 17:30 (01:30 мск).

Как сообщалось ранее, по поручению Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета США направляют дополнительные военные силы в сторону Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше