Трамп в закрытом формате заслушает доклад разведки

Президент США Дональд Трамп сегодня, 12 февраля, заслушает доклад разведки на фоне обострения отношений страны с Ираном. Об этом говорится в расписании американского лидера, распространенном Белым домом.
Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени (19:00 мск) и будет закрыто для прессы. Местом его проведения станет Овальный кабинет.
В расписании указано, что Трамп также сделает совместное заявление с администратором Агентства по охране окружающей среды США в 13:30 по местному времени (21:30 мск) и примет участие в двух закрытых совещаниях — в 15:00 (23.00 мск) и 17:30 (01:30 мск).
Как сообщалось ранее, по поручению Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета США направляют дополнительные военные силы в сторону Ирана.