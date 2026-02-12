Алексей Текслер высказался о задержании замгубернатора Челябинской области

Глава региона Алексей Текслер высказал свою позицию насчёт задержания заместителя губернатора Андрея Фалейчика сотрудниками ФСБ. Комментарий он опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам Алексея Текслера, речь идет о следственных действиях, связанных с прежним местом работы Фалейчика, ранее занимавшего пост главы Копейского городского округа.
«Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие. Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — говорится в комментарии.
Напомним, о задержании чиновника стало известно сегодня, 12 февраля. Фалейчика подозревают в получении крупной взятки от директора предприятия, занимающегося детским отдыхом.