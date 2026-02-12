Алексей Текслер высказался о задержании замгубернатора Челябинской области

«Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие. Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — говорится в комментарии.