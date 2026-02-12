Reuters: Пентагон хочет внедрить нейросети в секретные военные системы

Во время встречи в Белом доме главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл сообщил техническим руководителям компаний, что военные стремятся задействовать модели ИИ как в открытых, так и в секретных доменах Пентагона. Речь идет не только о рутинном документообороте, но и о планировании миссий, а также наведении высокоточного оружия.