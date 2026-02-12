Генсек НАТО пригрозил ответом на возможную блокаду стран Прибалтики

Сувалкский коридор представляет собой малонаселенную полосу на границе Польши и Литвы. Через эту территорию страны Балтии связаны с остальной частью Евросоюза транспортными и энергетическими маршрутами. Кроме того, именно здесь зафиксировано минимальное расстояние между Белоруссией и Калининградской областью России — около 65 км по прямой.