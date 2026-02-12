Вашингтон
Генсек НАТО пригрозил ответом на возможную блокаду стран Прибалтики

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вероятность блокады Сувалкского коридора.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вероятность блокады Сувалкского коридора. Об этом сообщает «Польское радио».

Журналисты спросили его, может ли Россия предпринять шаги для изоляции части территорий Литвы и Польши. Рютте заявил, что страны альянса регулярно проводят учения, в ходе которых моделируются различные сценарии с учетом данных разведки.

По его словам, потенциальному противнику не стоит рассчитывать на безнаказанность. Генсек подчеркнул, что реакция НАТО в случае атаки будет жесткой.

Сувалкский коридор представляет собой малонаселенную полосу на границе Польши и Литвы. Через эту территорию страны Балтии связаны с остальной частью Евросоюза транспортными и энергетическими маршрутами. Кроме того, именно здесь зафиксировано минимальное расстояние между Белоруссией и Калининградской областью России — около 65 км по прямой.

В декабре прошлого года Рютте призывал государства альянса готовиться к возможному военному конфликту с Россией, переходить к военному планированию и увеличивать производство вооружений. В Кремле тогда назвали такие заявления безответственными.

Читайте также: Авторов блокировки Telegram российский политик потребовал отправить на СВО.

