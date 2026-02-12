«Рёнхап»: в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником

Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чжу Э в настоящее время проходит этап практического утверждения в качестве наследницы власти. Об этом информирует агентство «Рёнхап», ссылаясь на южнокорейских депутатов.
Как стало известно от членов парламентского комитета по разведке, ознакомившихся с докладом НРС, данная оценка была представлена 12 февраля в ходе закрытого брифинга для комитета. Депутат от правящей партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвон и его коллега из оппозиционной Объединенной демократической партии Пак Сон Вон подтвердили получение этой информации.
«Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное присутствие на таких мероприятиях, как недавние торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки её участия в обсуждении отдельных политических решений, что позволяет считать, что она вступила в стадию назначения преемником», — прокомментировал Ли Сон Гвон.
В разведведомстве также заявили о намерении наблюдать за тем, будет ли Ким Чжу Э фигурировать в программе предстоящего в феврале IX съезда Трудовой партии Кореи.
Ли Сон Гвон подчеркнул, что в ходе заседания парламентарии запросили разъяснения относительно положения дочери лидера, и формулировки разведки изменились по сравнению с более ранними отчётами.
Как напоминает агентство, ранее Ким Чжу Э присоединилась к Ким Чен Ыну и его супруге Ри Соль Чжу во время посещения Кымсусанского дворца Солнца в начале текущего года. То событие стало её первым публичным участием в церемонии у мавзолея, где захоронены предыдущие руководители КНДР. Эксперты расценили этот шаг как вероятный политический намёк, касающийся дальнейшей передачи власти в стране.