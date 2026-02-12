«Рёнхап»: в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын назовет дочь преемником

Как напоминает агентство, ранее Ким Чжу Э присоединилась к Ким Чен Ыну и его супруге Ри Соль Чжу во время посещения Кымсусанского дворца Солнца в начале текущего года. То событие стало её первым публичным участием в церемонии у мавзолея, где захоронены предыдущие руководители КНДР. Эксперты расценили этот шаг как вероятный политический намёк, касающийся дальнейшей передачи власти в стране.