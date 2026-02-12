Боец ВС РФ с позывным «Олимп» сбил украинский дрон Shark за $300 тысяч

Российский военнослужащий с позывным «Олимп» сообщил об уничтожении украинского разведывательного беспилотника Shark стоимостью около $300 тыс. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам бойца, первый сбитый им дрон был ликвидирован в октябре прошлого года в районе границы ЛНР и ДНР. Обнаружение цели осложнялось темным временем суток. Выявить аппарат помог расчет радиолокационной станции.
«Олимп» уточнил, что в 2023 году добровольно отправился в зону СВО и служил в зенитно-ракетном подразделении. Спустя два года он перешел в войска беспилотных систем, где стал оператором, а затем командиром отделения расчетов FPV-дронов в подразделении Южного военного округа.
После уничтожения Shark военнослужащий заявил, что лично сбил еще один беспилотник, а также участвовал в ликвидации двух аппаратов в составе расчета.
За уничтоженную технику подразделение получило выплаты. По словам бойца, средства направили на модернизацию оборудования и повышение эффективности работы расчета.
