Бойцы РФ ликвидировали наемников из КНР и Чехии в Днепропетровской области

По информации источников, Гиртли собирался завербоваться в армию Чехии, но затем передумал и летом прошлого года уехал на Украину, где после прохождения шестинедельной подготовки в «Азове»* стал служить в 141-й мехбригаде ВСУ. Позже к ней примкнули Ван Тингкай и Чун Хо Пун, познакомившиеся во время службы во Французском Иностранном легионе.