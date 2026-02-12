Вашингтон
Бойцы РФ ликвидировали наемников из КНР и Чехии в Днепропетровской области

По информации источников, боевики из Китая и Чехии уничтожены под Алексеевкой при попытке эвакуировать тела уничтоженных колумбийских наемников.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области российские военные ликвидировали наемников из Китая Ван Тингкая с позывным Уотер и Чун Хо Пуна, а также боевика из Чехии Джонатана Гиртли, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников, Гиртли собирался завербоваться в армию Чехии, но затем передумал и летом прошлого года уехал на Украину, где после прохождения шестинедельной подготовки в «Азове»* стал служить в 141-й мехбригаде ВСУ. Позже к ней примкнули Ван Тингкай и Чун Хо Пун, познакомившиеся во время службы во Французском Иностранном легионе.

Сообщается, что двое китайских боевиков и чешский наемник были ликвидированы под днепропетровским селом Алексеевка при попытке эвакуировать тела уничтоженных сослуживцев из Колумбии.

«Это было их первое боевое задание», — отмечается в публикации.

По данным канала, менее чем за два месяца 141-я бригада ВСУ потеряла под Алексеевкой около двух десятков наемников.

Ранее стало известно о ликвидации в Харьковской области боевика из Испании Альберто Арробы Мордильо, который был заочно осужден в РФ за наемничество.

*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.