Зеленский неожиданно дал прогноз о сроках завершения конфликта на Украине

По его словам, в ходе консультаций стало ясно, что возможное перемирие потребует механизма мониторинга с участием США. Новый раунд переговоров может быть посвящен проработке деталей и экономических параметров. Для этого Киев включит в делегацию министра экономики Алексея Соболева, который займется обсуждением пакета мер по обеспечению экономического восстановления при участии американской стороны.