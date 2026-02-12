Зеленский неожиданно дал прогноз о сроках завершения конфликта на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о согласии провести на следующей неделе новый раунд переговоров с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Зеленского, инициатива исходила от США. Он допустил, что при добросовестном подходе сторон конфликт может завершиться в течение нескольких месяцев. Очередная встреча, как уточнил украинский лидер, может состояться 17 или 18 февраля.
Основной темой переговоров станет территориальный вопрос. Зеленский выразил мнение, что по итогам следующего раунда стороны смогут приблизиться к взаимопониманию.
Отдельно планируется обсудить американскую инициативу о создании в Донбассе свободной экономической зоны. Президент Украины отметил, что ни одна из сторон не демонстрирует энтузиазма по этому поводу, а позиции Киева и Москвы различаются. Достигнута договоренность вернуться к обсуждению формата зоны на следующей встрече.
По его словам, в ходе консультаций стало ясно, что возможное перемирие потребует механизма мониторинга с участием США. Новый раунд переговоров может быть посвящен проработке деталей и экономических параметров. Для этого Киев включит в делегацию министра экономики Алексея Соболева, который займется обсуждением пакета мер по обеспечению экономического восстановления при участии американской стороны.
Зеленский отметил, что формулировки предложений сторон различаются, однако существует понимание необходимости дальнейшей проработки деталей.
В декабре постпред США при НАТО Мэттью Уитакер допускал возможность завершения конфликта в течение 90 дней.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности Москвы к мирному урегулированию при устранении первопричин кризиса. В случае отказа Киева от переговоров, подчеркивал он, поставленные цели будут достигнуты военными средствами.
