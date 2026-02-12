Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сети показали мощную вспышку после удара по ТЭЦ в Киеве

В сети появилось видео мощного удара по Киеву.

В сети появилось видео мощного удара по Киеву. Кадры опубликовал телеграм-канал «Київ ІНФО».

На записи видно яркое зарево, сопоставимое по интенсивности с закатом. Свечение сохраняется продолжительное время, что позволяет оценить масштаб произошедшего. Автор ролика успел сориентироваться, включить камеру и зафиксировать происходящее.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты инфраструктуры.

Телеграм-канал «Военный Осведомитель» утверждает, что под удар попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающие город электроэнергией. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не приводилось.

Читайте также: Спор о доходах власти в РФ разгорелся после слов о реформе оплаты госслужбы.