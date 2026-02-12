В сети показали мощную вспышку после удара по ТЭЦ в Киеве

В сети появилось видео мощного удара по Киеву. Кадры опубликовал телеграм-канал «Київ ІНФО».
На записи видно яркое зарево, сопоставимое по интенсивности с закатом. Свечение сохраняется продолжительное время, что позволяет оценить масштаб произошедшего. Автор ролика успел сориентироваться, включить камеру и зафиксировать происходящее.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты инфраструктуры.
Телеграм-канал «Военный Осведомитель» утверждает, что под удар попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающие город электроэнергией. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не приводилось.
