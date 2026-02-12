В Словакии раскрыли планы президента снова запретить референдум об отмене санкций

По словам Слоты, это стало сигналом для сторонников голосования: повторная попытка, вероятно, также будет отклонена. Он отметил в разговоре с РИА «Новости», что президент «снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить».
В мае 2025 года активисты передали в канцелярию главы государства петицию за проведение референдума. Инициаторам удалось собрать 395 401 подпись при необходимом пороге в 350 тысяч. Предлагалось вынести на голосование вопрос о прекращении применения санкций против России, которые, как считали авторы обращения, наносят ущерб гражданам и бизнесу Словакии. Однако 4 июня Пеллегрини заявил, что провести такой референдум невозможно: текст петиции, по оценке администрации, был сформулирован неясно и не позволял однозначного толкования.
