Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии раскрыли планы президента снова запретить референдум об отмене санкций

Глава словацкой партии DOMOV Павол Слота уверен, что президент страны Петер Пеллегрини не допустит проведения референдума об отмене антироссийских санкций, даже если подобная инициатива вновь будет выдвинута. Политик напомнил, что ранее президент отказался объявлять плебисцит, сославшись на Конституцию.

Источник: Life.ru

По словам Слоты, это стало сигналом для сторонников голосования: повторная попытка, вероятно, также будет отклонена. Он отметил в разговоре с РИА «Новости», что президент «снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить».

В мае 2025 года активисты передали в канцелярию главы государства петицию за проведение референдума. Инициаторам удалось собрать 395 401 подпись при необходимом пороге в 350 тысяч. Предлагалось вынести на голосование вопрос о прекращении применения санкций против России, которые, как считали авторы обращения, наносят ущерб гражданам и бизнесу Словакии. Однако 4 июня Пеллегрини заявил, что провести такой референдум невозможно: текст петиции, по оценке администрации, был сформулирован неясно и не позволял однозначного толкования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.