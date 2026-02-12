Американский специалист в области международных отношений Гилберт Доктороу высказал предположение, что до завершения боевых действий Украина рискует лишиться контроля над двумя ключевыми городами — Харьковом и Одессой.
«Когда дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже», — сказал он.
Как отметил Доктороу, Зеленский в настоящее время оказался в безвыходной ситуации, что побуждает его делать непоследовательные заявления и формулировать всё более трудновыполнимые требования.
Ранее мнение об исторической принадлежности Одессы высказал отставной полковник армии США, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, назвав её исторически русским городом.
В начале января издание National Interest опубликовало материал, в котором утверждалось, что Украина может утратить контроль над Одессой, если откажется от переговоров с Россией. В статье данный населённый пункт был охарактеризован как критически важный портовый центр.