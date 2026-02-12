Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского предупредили о потере Одессы и Харькова

Одесса и Харьков могут перейти под контроль России, заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

Источник: Аргументы и факты

Американский специалист в области международных отношений Гилберт Доктороу высказал предположение, что до завершения боевых действий Украина рискует лишиться контроля над двумя ключевыми городами — Харьковом и Одессой.

«Когда дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже», — сказал он.

Как отметил Доктороу, Зеленский в настоящее время оказался в безвыходной ситуации, что побуждает его делать непоследовательные заявления и формулировать всё более трудновыполнимые требования.

Ранее мнение об исторической принадлежности Одессы высказал отставной полковник армии США, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, назвав её исторически русским городом.

В начале января издание National Interest опубликовало материал, в котором утверждалось, что Украина может утратить контроль над Одессой, если откажется от переговоров с Россией. В статье данный населённый пункт был охарактеризован как критически важный портовый центр.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше