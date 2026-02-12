Российский боец Олимп сбил украинский дрон-разведчик за $300 тысяч

Военнослужащий добровольно отправился в зону СВО в 2023 году в составе зенитно-ракетного подразделения, через два года переучился на оператора беспилотника, а сейчас командует отделением расчётов FPV-дронов.
«Первый уничтоженный мной беспилотник был в октябре прошлого года в районе ЛНР, ДНР. Это был Shark стоимостью 300 тысяч долларов», — поделился боец.
По его словам, обнаружить дрон-разведчик ночью было крайне сложно, с этим помог расчёт радиолокационной станции. Позже Олимп сбил ещё один беспилотник лично и два в составе расчёта. Он также отметил, что за уничтоженные цели военнослужащие получили денежные выплаты, которые направили на усовершенствование оснащения расчёта для повышения эффективности работы.
Ранее Life.ru рассказывал, что несколько месяцев назад российские войска уничтожили крупнейший завод по производству дронов на Украине. Обороудование, расположенное на предприятии, стоило около 30 миллионов долларов.
