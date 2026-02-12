Российский боец Олимп сбил украинский дрон-разведчик за $300 тысяч

По его словам, обнаружить дрон-разведчик ночью было крайне сложно, с этим помог расчёт радиолокационной станции. Позже Олимп сбил ещё один беспилотник лично и два в составе расчёта. Он также отметил, что за уничтоженные цели военнослужащие получили денежные выплаты, которые направили на усовершенствование оснащения расчёта для повышения эффективности работы.