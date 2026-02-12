China Daily: противоречия США и Европы проявятся на Мюнхенской конференции

В опубликованном накануне конференции экспертном докладе отмечается, что Европа всё острее ощущает, что прежняя модель международного порядка разрушается, а США уже не выглядят тем гарантом устойчивости, каким считались десятилетиями. Это заставляет европейские страны задумываться о собственной роли и самостоятельности в сфере безопасности.