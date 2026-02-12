Вашингтон
China Daily: противоречия США и Европы проявятся на Мюнхенской конференции

Противоречия между США и европейскими странами проявятся на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности на фоне растущих сомнений Европы в надежности Вашингтона как партнера.

Источник: Аргументы и факты

На предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности может проявиться то, о чём в европейских столицах всё чаще говорят шёпотом: доверие к США как к стратегическому партнёру стремительно тает.

К такому выводу приходит китайское издание China Daily, анализируя атмосферу перед форумом. По мнению авторов, Вашингтон, который после 1945 года играл ключевую роль в формировании мировой архитектуры безопасности, сегодня сам становится фактором нестабильности.

В опубликованном накануне конференции экспертном докладе отмечается, что Европа всё острее ощущает, что прежняя модель международного порядка разрушается, а США уже не выглядят тем гарантом устойчивости, каким считались десятилетиями. Это заставляет европейские страны задумываться о собственной роли и самостоятельности в сфере безопасности.

Мюнхенская конференция, которая открывается в пятницу, может стать площадкой, где эти разногласия проявятся публично. Речь идёт не просто о тактических спорах, а о стратегическом расхождении взглядов на будущее глобальной системы.

На фоне растущей турбулентности в мире всё чаще звучат призывы к поиску новых форм международного взаимодействия. Среди возможных альтернатив обсуждается Глобальная инициатива в области безопасности, предложенная Китаем в 2022 году. Она делает ставку на принципы неделимой безопасности, уважение суверенитета государств и разрешение конфликтов через диалог.

