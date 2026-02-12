Умиравший от голода солдат ВСУ сдался в плен и помог ВС РФ взять украинский опорник

«Он [ВСУшник] предложил свою помощь, потому что впереди был опорник такой трудный. Мы с ним поговорили, и он решил помочь. Показал все их места, тоже опорники, где, кто находится. И решил помочь взять более укреплённый опорник, к которому вообще трудно подойти — такая идея зародилась, что если он предлагает свою помощь. Мы взяли термобар. Он подошёл к опорнику, они там начали переговариваться, и все, потом затишье. И он выбегает, мы как раз контролировали выход. Он сказал “всё готово”, и вместе с ним выбежали. Произошёл взрыв», — отметил штурмовик.
Перед началом штурма военнослужащие провели тщательную подготовку: использовали данные воздушной разведки с беспилотников и результаты наземного наблюдения. Укрепрайон представлял собой разветвлённую сеть позиций, замаскированных в лесополосе. Малые штурмовые группы скрытно выдвинулись к объекту и приступили к зачистке.
В ходе продвижения бойцы услышали голоса в соседнем укрытии. Противник не оказал сопротивления: украинские военнослужащие сложили оружие и добровольно сдались. Укрепление было ликвидировано. Остальные позиции ВСУ в этом районе также перешли под контроль российских сил. Один из пленных, Александр Гринько, рассказал, что подразделение оказалось брошенным без продовольствия и воды.
«Поначалу было хорошо, рассказывали, что там всё нормально, зайдёте, всё будет — скидывать еду и воду. Получается, когда зашли, ничего не было, голодные были, в дорогу все повыкидывали, что с собой брали, только тяжёлые пули несли в рюкзаках. Все эти дни были голодные. Сдался в плен, потому что хочу жить», — рассказал военнослужащий ВСУ.
Ранее Life.ru рассказал, что российские военные нанесли удар по месту сосредоточения резервов ВСУ на харьковском направлении. Целью стал район вблизи населённого пункта Печенеги. Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и реактивной системы залпового огня «Торнадо» нанесли поражение по выявленному скоплению личного состава и техники противника. В результате удара уничтожены артиллерийская установка и несколько единиц автомобильной техники ВСУ.
