Орбан пошутил, что сможет подбросить Украину в Евросоюз автостопом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил о том, что сможет подбросить Украину в Евросоюз автостопом, пишет венгерская газета Magyar Nemzet.
Во время предвыборного митинга одна из избирательниц спросила политика: что он сделает с украинцами, которые стремятся в Европу.
«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — ответил Орбан.
Он подчеркнул, что власти Венгрии сделают все, чтобы деньги избирателей шли на благо страны, а не на поддержку Украины.
Ранее Орбан заявил, что Украина и Евросоюз открыто объявили Венгрии войну. Таким образом он отреагировал на публикацию в издании Politico военного плана из пяти пунктов, выдвинутых Владимиром Зеленским.