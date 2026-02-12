Вашингтон
Орбан пошутил, что сможет подбросить Украину в Евросоюз автостопом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «подвезет» украинцев в ЕС, если они не будут пинать машину.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил о том, что сможет подбросить Украину в Евросоюз автостопом, пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

Во время предвыборного митинга одна из избирательниц спросила политика: что он сделает с украинцами, которые стремятся в Европу.

«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — ответил Орбан.

Он подчеркнул, что власти Венгрии сделают все, чтобы деньги избирателей шли на благо страны, а не на поддержку Украины.

Ранее Орбан заявил, что Украина и Евросоюз открыто объявили Венгрии войну. Таким образом он отреагировал на публикацию в издании Politico военного плана из пяти пунктов, выдвинутых Владимиром Зеленским.

