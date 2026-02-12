Вашингтон
В США сделали срочное заявление о «‎финале» Одессы из-за Армии России у Днепра

Продвижение российских войск к Днепру может открыть им прямой путь к Одессе и резко изменить ход конфликта на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу. По его мнению, после такого развития событий Москве и Киеву пришлось бы обсуждать дальнейшую судьбу крупных украинских городов.

Источник: Life.ru

«Когда они дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Владимира Зеленского — если оно ещё будет на месте — о том, что произойдёт с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже», — предупредил он.

Эксперт также считает, что украинское руководство оказалось в сложном положении, из-за чего звучат противоречивые заявления и появляются новые условия для переговоров. В итоге, как он полагает, конфликт может приближаться к развязке — «мы близки к финалу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о необходимости переговоров, отмечая, что возможности Киева для самостоятельных решений сокращаются на фоне наступательных действий российских сил. Он добавил, что конкретных дат нового раунда переговоров по Украине пока нет.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

