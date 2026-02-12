В США сделали срочное заявление о «‎финале» Одессы из-за Армии России у Днепра

«Когда они дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Владимира Зеленского — если оно ещё будет на месте — о том, что произойдёт с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже», — предупредил он.
Эксперт также считает, что украинское руководство оказалось в сложном положении, из-за чего звучат противоречивые заявления и появляются новые условия для переговоров. В итоге, как он полагает, конфликт может приближаться к развязке — «мы близки к финалу».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о необходимости переговоров, отмечая, что возможности Киева для самостоятельных решений сокращаются на фоне наступательных действий российских сил. Он добавил, что конкретных дат нового раунда переговоров по Украине пока нет.
