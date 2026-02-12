Вашингтон
Котенок: бойцы РФ взяли в полуокружение ряд опорников ВСУ под Краматорском

Военкор сообщил о наступлении российских подразделений вдоль канала Северский Донец — Донбасс.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения взяли в полуокружение ряд опорных пунктов ВСУ в районе села Миньковка под Краматорском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши подразделения наступали и продвинулись, выбив противника севернее Новомаркова с ряда позиций вдоль канала Северский Донец — Донбасс. В результате ряд опорных пунктов ВСУ между каналом и Миньковкой оказались в полуокружении», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российским военным удалось выбить боевиков ВСУ с ряда позиций на востоке к северу от населенного пункта Привольное.

Котенок сообщил о ведении подразделениями РФ боев за село Голубовка и на подступах к Федоровке Второй. По информации военкора, группы российских бойцов действуют также в окрестностях села Тихоновка.

Напомним, накануне появились сообщения о прорыве российских военных на окраины Голубовки. Ранее были опубликованы кадры с флагами РФ, развернутыми российскими бойцами на территории села Новомарково.