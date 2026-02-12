Над Россией сбили 106 беспилотников. Военная операция, день 1450-й

8:23 В Мичуринске Тамбовской области из-за атаки дронов загорелся магазин «Магнит», также получили повреждения несколько зданий, в том числе корпус промышленно-технологического колледжа и объекты инфраструктуы, пострадали два человека, сообщили власти.
8:17 Вашингтон планирует снять санкции с российской нефти после окончания конфликта на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
8:09 В Киеве ночью произошли взрывы — мэр города Виталий Кличко сообщил об ударе по объектам инфраструктуры.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
24 дрона сбили над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 -над Воронежской областью, 13 — над Тамбовской, девять — над Нижегородской, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой. Еще по одному БПЛА уничтожили над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акватории Черного моря.
8:01 Сегодня 1450-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.