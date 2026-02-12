По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, конфликт на Украине подошёл к переломному моменту, связанному прежде всего со способностью Запада продолжать поддерживать киевский режим.
В интервью РИА Новости дипломат подчеркнул, что дальнейшее ведение боевых действий напрямую зависит от финансовых, военных и дипломатических вливаний со стороны наиболее радикальных стран ЕС, Великобритании и «евротройки».
При этом он указал на растущий раскол внутри западного сообщества. Мирошник сравнил ситуацию с большой шахматной партией, где каждое действие порождает противодействие, а длительность конфликта определяется ресурсными возможностями сторон.
Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли цель антироссийской риторики Каи Каллас.
