В МИД РФ заявили о переломном этапе конфликта на Украине

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, конфликт на Украине подошёл к переломному моменту, связанному прежде всего со способностью Запада продолжать поддерживать киевский режим.

В интервью РИА Новости дипломат подчеркнул, что дальнейшее ведение боевых действий напрямую зависит от финансовых, военных и дипломатических вливаний со стороны наиболее радикальных стран ЕС, Великобритании и «евротройки».

При этом он указал на растущий раскол внутри западного сообщества. Мирошник сравнил ситуацию с большой шахматной партией, где каждое действие порождает противодействие, а длительность конфликта определяется ресурсными возможностями сторон.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли цель антироссийской риторики Каи Каллас.

