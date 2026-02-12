Требования главы европейской дипломатии Каи Каллас к России призваны сорвать любой возможный диалог между Москвой и Евросоюзом. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Эксперт уверен, что выдвинутые Каллас требования объясняются ее нежеланием видеть контакты между русскими и европейцами.
«Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать и переговоры не сдвинутся с места», — предположил Меркурис.
Аналитик напомнил о недовольстве Каллас тем, что ряд лидеров стран Запада считают возможным заключение мирного соглашения с Россией.
10 февраля Каллас заявила, что Европейский союз должен подготовить собственный список требований к России в рамках урегулирования украинского кризиса. По ее словам, участники переговоров, включая РФ и США, должны понимать, что для заключения мирного соглашения им необходимо согласие Евросоюза.
Ранее Меркурис заявил, что Каллас поставят на место после её слов об уступках со стороны РФ.
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял слова Каллас о «достоинстве» Европы.