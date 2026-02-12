Politico: страны НАТО перестают считать США надежным союзником

Как отмечает издание, в Германии только половина опрошенных назвали США ненадежным партнером. Похожая ситуация в Канаде, где такой позиции придерживаются 57% респондентов. В свою очередь, во Франции доля скептиков более чем вдвое превышает число тех, кто считает Вашингтон хорошим партнером союзником. Даже в Великобритании 39% назвали США ненадежными, против 35%, которые придерживаются противоположного мнения.