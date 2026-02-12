Politico: страны НАТО перестают считать США надежным союзником

Страны НАТО перестают считать США надежным союзником. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты международного опроса.
Как отмечает издание, в Германии только половина опрошенных назвали США ненадежным партнером. Похожая ситуация в Канаде, где такой позиции придерживаются 57% респондентов. В свою очередь, во Франции доля скептиков более чем вдвое превышает число тех, кто считает Вашингтон хорошим партнером союзником. Даже в Великобритании 39% назвали США ненадежными, против 35%, которые придерживаются противоположного мнения.
При этом опрос показывает, что доверие снижается и к американской военной поддержке. Так, в Германии и Франции большинство опрошенных не верят в защиту от Вашингтона.
«В прошлом году общественность считала США ненадежным, но крайне важным союзником, сдерживающим врагов, несмотря на некоторую непредсказуемость», — заявил руководитель отдела опросов Public First Себ Райд.
Он добавил, что теперь европейцы все меньше воспринимают трансатлантическое сдерживание как само собой разумеющееся и все чаще сомневаются в его устойчивости.
Опрос проводился компанией Public First с 6 по 9 февраля. В нем приняли участие более 10 тысяч взрослых респондентов из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Заявленная погрешность выборки составляет около двух процентных пунктов для каждой страны.
Немногим ранее об отношениях с НАТО высказались в США. Посол при альянсе Мэтью Уитакер отверг утверждения о намерении Вашингтона ослабить организацию. Он заявил, что речь идет лишь о стремлении сделать союз «более эффективным» и усилить вклад европейских партнеров.