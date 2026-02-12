Разведка Республики Кореи заявила о выборе преемника Кич Чен Ына: кто им будет

Агентство также отмечает, что в начале года Ким Чжу Э сопровождала Ким Чен Ына и его супругу Ри Соль Чжу во время визита в Кымсусанский дворец Солнца. Это стало ее первым публичным участием в церемонии в мавзолее прежних лидеров КНДР, что эксперты расценили как возможный политический сигнал, связанный с вопросом наследования власти.