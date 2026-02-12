Разведка Республики Кореи заявила о выборе преемника Кич Чен Ына: кто им будет

Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чжу Э — перешла в стадию фактического назначения преемником. Об этом пишет агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских парламентариев.
Информация была представлена 12 февраля на закрытом заседании парламентского комитета по разведке. Доклад заслушали депутаты от Объединенной демократической партии Пак Сон Вон и от партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвон.
По его словам, Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное публичное присутствие, в том числе на недавних торжествах по случаю Дня армии и во время визита в Кымсусанский дворец Солнца. Кроме того, разведка зафиксировала признаки ее участия в обсуждении отдельных политических решений.
«Эти обстоятельства позволяют считать, что она вступила в стадию назначения преемником», — отметил депутат.
NIS также намерена отслеживать возможное участие Ким Чжу Э в мероприятиях ожидаемого в феврале 9-го съезда Трудовой партии Кореи.
Ли Сон Гвон подчеркнул, что формулировка разведслужбы изменилась по сравнению с предыдущими отчетами. Если ранее использовалось выражение «обучение преемника», то теперь речь идет о «стадии назначения преемником».
Агентство также отмечает, что в начале года Ким Чжу Э сопровождала Ким Чен Ына и его супругу Ри Соль Чжу во время визита в Кымсусанский дворец Солнца. Это стало ее первым публичным участием в церемонии в мавзолее прежних лидеров КНДР, что эксперты расценили как возможный политический сигнал, связанный с вопросом наследования власти.
Напомним, о такой смене власти говорят уже давно. В 2022 году сообщалось, что генсек Северной Кореи тяжело болен, поэтому страну уже скоро может возглавить его дочь.