Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан пошутил над стремлением Украины попасть в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку предложил «подбросить» Украину в Евросоюз (ЕС). Об этом 12 февраля сообщила венгерская газета Magyar Nemzet.

Источник: AP 2024

На выступлении перед избирателями Орбану задали вопрос, что он сделает с украинцами, которые стремятся попасть в Евросоюз.

«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — ответил премьер-министр.

Он также уточнил, что венгерское правительство приложит все усилия, чтобы деньги избирателей были использованы на благо страны, а не отправились на Украину.

«Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их (Еврокомиссии. — Ред.) план и сохранить деньги, за которые работали венгры», — приводит его слова газета.

В этот же день депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка в интервью изданию Der Standard заявил, что в Европарламенте не видят перспектив для вступления Украины в ЕС в ближайшем будущем. Он отметил, что такой шаг был бы несправедливым по отношению к балканским государствам, а также указал на отсутствие согласия среди стран — членов ЕС по этому вопросу.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше