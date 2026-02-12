Орбан пошутил над стремлением Украины попасть в ЕС

В этот же день депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка в интервью изданию Der Standard заявил, что в Европарламенте не видят перспектив для вступления Украины в ЕС в ближайшем будущем. Он отметил, что такой шаг был бы несправедливым по отношению к балканским государствам, а также указал на отсутствие согласия среди стран — членов ЕС по этому вопросу.