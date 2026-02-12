Орбан пошутил над стремлением Украины попасть в ЕС

На выступлении перед избирателями Орбану задали вопрос, что он сделает с украинцами, которые стремятся попасть в Евросоюз.
«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — ответил премьер-министр.
Он также уточнил, что венгерское правительство приложит все усилия, чтобы деньги избирателей были использованы на благо страны, а не отправились на Украину.
«Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их (Еврокомиссии. — Ред.) план и сохранить деньги, за которые работали венгры», — приводит его слова газета.
В этот же день депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка в интервью изданию Der Standard заявил, что в Европарламенте не видят перспектив для вступления Украины в ЕС в ближайшем будущем. Он отметил, что такой шаг был бы несправедливым по отношению к балканским государствам, а также указал на отсутствие согласия среди стран — членов ЕС по этому вопросу.