Белорусские военные отрабатывают управление ракетными ударами

Задачи выполняются в условиях, максимально приближенных к боевым, при активном противодействии разведке и средствам РЭБ условного противника.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Контрольное занятие по управлению ракетными ударами проходит с подразделениями и воинскими частями ракетных войск Вооруженных сил, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по нанесению ракетных ударов как днем, так и ночью.

В ведомстве отметили, что ракетчиками выполняются весь спектр мероприятий: от скрытного развертывания пусковых установок РСЗО «Смерч» и навигации до проведения точных расчетов и пусков.

«Задачи выполняются в условиях, максимально приближенных к боевым, при активном противодействии разведке и средствам РЭБ условного противника», — обратили внимание в министерстве.

РСЗО «Смерч» — это реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Отличается высокой точностью для своего класса благодаря возможности коррекции траектории на управляемых снарядах.