Politico: США пообещали Европе ограниченный вывод войск

В Европе не исключали сценарий, при котором десятки тысяч американских военнослужащих могли бы покинуть базы в Германии, Польше и других странах. Считалось, что такой шаг мог стать инструментом давления — чтобы подтолкнуть союзников к увеличению оборонных расходов.