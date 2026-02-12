Вашингтон
Politico: США пообещали Европе ограниченный вывод войск

США сообщили о своем решении по выводу войск из Европы.

Источник: Аргументы и факты

Европейские столицы в последние месяцы обсуждали вероятный масштабный вывод американских войск с континента.

По информации Politico со ссылкой на источники сразу в семи странах ЕС, администрация Дональда Трампа дала понять союзникам, что речи о резком сокращении военного присутствия США в Европе не идёт. Максимум — точечные и ограниченные изменения.

В Европе не исключали сценарий, при котором десятки тысяч американских военнослужащих могли бы покинуть базы в Германии, Польше и других странах. Считалось, что такой шаг мог стать инструментом давления — чтобы подтолкнуть союзников к увеличению оборонных расходов.

Однако представители Пентагона и НАТО сигнализировали: резкого сворачивания контингента не планируется. Несмотря на разговоры о перераспределении ресурсов в пользу Западного полушария, США не намерены одномоментно менять стратегический баланс в Европе.

При этом ещё в прошлом году в экспертных кругах обсуждалась возможность постепенного пересмотра американской стратегии. В ноябре 2025 года бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что Трамп не видит серьёзной угрозы со стороны России и может пересмотреть формат военного присутствия.

