Мэр Воронежа Сергей Петрин прокомментировал возможное замедление Telegram

Глава города заявил, что не видит критических проблем в случае смены платформы.

Источник: мэрия Воронежа

12 февраля на встрече с журналистами мэр Воронежа Сергей Петрин высказался о возможных перебоях в работе мессенджера Telegram и перспективе перехода на отечественные аналоги. По словам градоначальника, городские службы уже тестируют платформу MAX, и серьезных сложностей это не вызывает.

— Честно скажу, я пользовался разными мессенджерами. Бывают периоды, когда возникают проблемы с интернетом, и тогда даже с SMS-сообщениями не все просто. Но я не вижу здесь критической проблемы, — отметил Сергей Петрин. — Если будет принято решение использовать другую платформу, например MAX, а она работает не хуже Telegram, значит, будем пользоваться ею.

Глава города подчеркнул, что мессенджеры давно стали важным инструментом для координации коммунальных и оперативных служб. Однако после запуска отечественного сервиса MAX часть таких коммуникаций уже была переведена на новую платформу.

Сергей Петрин добавил, что в случае ухудшения работы зарубежных сервисов городская инфраструктура готова к адаптации.