Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе

«Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений», — сказала она в интервью телеканалу RT.
Дипломат отметила, что Гутерреш никем не уполномочен делать заявления, совпадающие с мнением западного меньшинства, которому кажется, что только оно может решать, какой народ имеет право на референдум о выходе или вступлении в состав другого государства.
Если генсек все же представляет всю ООН и обладает определенными полномочиями, то выступать с подобными высказываниями он не может, заключила Захарова.
В январе Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш ответил на это, что, с точки зрения Всемирной организации, принцип самоопределения народов неприменим к этим регионам, потому что здесь преобладает принцип территориальной целостности. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал такую позицию позором.