Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе

В январе Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш ответил на это, что, с точки зрения Всемирной организации, принцип самоопределения народов неприменим к этим регионам, потому что здесь преобладает принцип территориальной целостности. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал такую позицию позором.