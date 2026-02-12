Вашингтон
Генсек НАТО Рютте заявил о возможной блокаде Сувалкского коридора

Рютте утверждает, что реакция на блокаду Сувалкского коридора будет сокрушительной.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о якобы возможной блокаде Сувалкского коридора, сообщило «Польское радио».

Журналисты поинтересовались у главы Североатлантического альянса, может ли Москва изолировать части территорий Литвы и Польши.

«Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — отметил Рютте, подчеркнув, что страны-члены НАТО регулярно проводят учения, предусматривающие разные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

Сувалкский коридор — малонаселенная территория между Польшей и Литвой. Через него страны Балтии связаны с ЕС транспортом и энергетикой. Кроме того, это кратчайший путь между Белоруссией и Калининградской областью (65 км).

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о планах Москвы напасть на НАТО. Российский лидер не раз отмечал, что поверить в якобы нападение России на Североатлантический альянс невозможно.

В МИД России также говорят, что РФ не собирается нападать на Европу и НАТО. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москва неоднократно пыталась установить контакт с Североатлантическим альянсом, однако тот не отвечал взаимностью.

