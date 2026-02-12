Опубликован текст новой Конституции Казахстана

Бюллетень для голосования будет содержать единственный вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
Ранее Life.ru сообщал, что территориальная целостность и границы Казахстана останутся незыблемыми согласно новой Конституции. С таким заявлением на заседании конституционной комиссии выступил государственный советник Ерлан Карин. Он подчеркнул, что в преамбуле обновленного Основного закона закреплён принцип неприкосновенности границ и территориальной целостности республики.
