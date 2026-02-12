Вашингтон
Опубликован текст новой Конституции Казахстана

Окончательный вариант текста новой конституции Казахстана опубликован в официальном издании «Казахстанская правда» для всеобщего ознакомления. Референдум по проекту основного закона назначен на 15 марта — соответствующий указ ранее подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Life.ru

Бюллетень для голосования будет содержать единственный вопрос: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

Ранее Life.ru сообщал, что территориальная целостность и границы Казахстана останутся незыблемыми согласно новой Конституции. С таким заявлением на заседании конституционной комиссии выступил государственный советник Ерлан Карин. Он подчеркнул, что в преамбуле обновленного Основного закона закреплён принцип неприкосновенности границ и территориальной целостности республики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.