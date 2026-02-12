Опубликован текст новой Конституции Казахстана

Ранее Life.ru сообщал, что территориальная целостность и границы Казахстана останутся незыблемыми согласно новой Конституции. С таким заявлением на заседании конституционной комиссии выступил государственный советник Ерлан Карин. Он подчеркнул, что в преамбуле обновленного Основного закона закреплён принцип неприкосновенности границ и территориальной целостности республики.