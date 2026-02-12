Вашингтон
Генсек НАТО Рютте пригрозил России ответом при блокировке Сувалкского коридора

В случае блокировки Сувалкского коридора со стороны России ответ стран НАТО будет разрушительным. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.

Источник: Reuters

«Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг», — сказал Рютте перед заседанием глав Минобороны государств-членов блока (цитата по «РИА Новости»).

В январе агентство IAR писало, что Польша и Литва обсуждают строительство нового военного полигона в Сувалкском коридоре. Через него Литва соединяется с основной территорией Евросоюза. Коридор расположен на границе двух стран между Белоруссией и Калининградской областью в России.

